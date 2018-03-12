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В марте псковичи могут приобрести LADA XRAY в автосалоне «Псков-Лада» от 508 410 рублей

В марте псковичи могут приобрести LADA XRAY в автосалоне «Псков-Лада» от 508 410 рублей. Выгода составит от 106 490 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«Внимание! Предложение ограничено! Действуют программа Trade-in, госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Также автомобиль можно приобрести в кредит по программе LADA Finance (кредит предоставляет банки: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк»)», - отметили в «Псков-Ладе».

Программа Trade-in – это максимально удобный и быстрый способ обменять подержанный автомобиль на новый. «Вам не нужно задумываться о реализации автомобиля, эту задачу на себя возьмут специалисты дилерского центра LADA. Кроме того, участники программы получают преимущество в виде выгоды на покупку нового автомобиля», - пояснили в автосалоне.

Программой «Семейный автомобиль» с льготным автокредитованием можно воспользоваться при условиях:

• у вас двое и больше несовершеннолетних детей. В банк необходимо предоставить паспорт, куда вписаны дети или их свидетельства о рождении;

• наличие действующих водительских прав;

• отсутствуют другие автокредиты в течение 2017 и 2018 года.

Уточнить подробности спецпредложения, а также узнать о наличии автомобилей можно по телефону  (8112) 70-10-70 у продавцов-консультантов дилерского центра «Псков-Лада»

Псков-Лада – официальный дилер LADA. Псков, Леона Поземского, 112. Телефон 70-10-70.

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