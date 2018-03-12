Прокуратура добилась создания контрольно-счетной палаты в Дедовичском районе

17:21, 12 марта 2018, ПАИ

Прокуратура Дедовичского района Псковской области добилась создания контрольно-счетного органа для осуществления внешнего муниципального финансового контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что в нарушение требований статьи 3 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 19 Устава муниципального образования «Дедовичский район», контрольно-счетная палата Дедовичского района не создана и не функционирует, внешний муниципальный финансовый контроль не осуществляется, годовая проверка годового отчета об исполнении местного бюджета не проводится.

В этой связи прокурор района направил административное исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия собрания депутатов Дедовичского района по непринятию мер по созданию контрольно-счетной палаты. Требования прокурора судом удовлетворены, на представительный орган муниципального образования возложена обязанность по созданию контрольно-счетного органа. В настоящее время решение суда исполнено, собранием депутатов создана контрольно-счетная палата Дедовичского района, назначен ее председатель.

Кроме того, между прокуратурой района и контрольно-счетной палатой подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также при использовании муниципальной собственности на территории муниципального образования «Дедовичский район».