Вадим Волков из Петербурга выиграл четвёртый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью

18:10, 12 марта 2018, ПАИ

Петербуржец Вадим Волков занял первое место в абсолютном зачёте с результатом 100 очков на 4 этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью. Гонка называлась ледовый спринт-слалом «Алтун-2018» и прошла в деревне Алтун Новоржевского района 10 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области.

Второе место в абсолютном зачёте занял пскович Кирилл Ксенофонтов (92 очка), а третье место –пскович Денис Гаврилов (85 очков).

В классе «Спорт» по итогам трех заездов победили псковичи: первое место у Павла Захарченко, второе – у Кирилла Ксенофонтова, третье – у Антона Юхлякова.

В переднеприводном классе «2WD» призовые места распределились следующим образом: первый – Денис Гаврилов (85 очков), второй – Кирилл Ксенофонтов (86 очков), а третий – петербуржец Андрей Герасенков (75 очков).

Среди водителей заднеприводных машин (2WD-) лучшими также были псковичи: 1 место – Кирилл Ксенофонтов (80 очков), 2 место – Павел Захарченко (62 очка) и 3 место - Ольга Стебихова (48 очков).

Псковичи отличились и в гонке на «Волгах»: Кирилл Ксенофонтов завоевал 1 место (90 очков), Владимир Гончаренко – 2 место (72 очка) и Артем Качанов – 3 место (57 очков).

Среди двух представителей полноприводного класса «4WD» золото и серебро поделили петербуржец Вадим Волков (20 очков) и пскович Илья Степанов (1 очко).

Среди спортсменов младше 18 лет лучшими были петербуржцы: Вадим Волков – 1 место, Тимур Абитов – 2 место и Александр Иванов – 3 место.

В командном зачёте «ДРАЙВ» из Санкт-Петербурга заняла первое место, набрав 224 очка, «Скобари» по итогам соревнований стали вторыми с общим результатом 219 очков и детско-юношеская автосекция из Санкт-Петербурга «АвтоПрофи» оказалась бронзовым призером соревнований с результатом 163 очка.

Отметим, что на соревнованиях приняли участие 43 спортсмена: 8 спортсменов на автомашинах класса «2WD-», 15 – класса «2WD», 2 – «4WD», 9 спортсменов на автомашинах класса «Спорт» и 9 – на «Волгах».