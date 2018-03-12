Итальянский рис из Латвии не пустили в Петербург на границе в Псковской области

17:52, 12 марта 2018, ПАИ

На российско-эстонской границе в международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу Шумилкино (Печорский район) запрещен ввоз 1,7 тонны итальянского риса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз следовал в Санкт-Петербург из Латвии. Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.