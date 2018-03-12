Бутылку водки украл пскович из магазина на улице Труда

14:57, 12 марта 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего местного жителя, который украл водку из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания вневедомственной охраны был передан сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали преступника, который похитил с прилавка бутылку водки. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.