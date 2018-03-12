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Общество

Начальник УФСИН по Псковской области Юрий Лымарь поздравил коллег с профессиональным праздником

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Юрий Лымарь на оперативно совещании поздравил работников уголовно-исполнительной системы (УИС) с профессиональным праздником и вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 12 марта, сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник. Руководство УФСИН России по Псковской области в своем обращении поздравляет сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником и желает здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов и достижений.

В пресс-службе отметили, что в состав УФСИН России по Псковской области входят два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великие Луки вместимостью 377 и 523 человек. Также в состав УИС Псковской области входит три колонии строгого режима с лимитом наполнения почти 4000 человек, две колонии общего режима с лимитом наполнения 1377 человек, на территории двух исправительных учреждений имеются участки колоний-поселения.

Кроме того, в каждом районном центре на территории области действует филиал уголовно-исполнительной инспекции, который обеспечивает исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия без изоляции от общества.

В состав подразделений УИС области входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, которым выполняется функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по железнодорожным и автодорожным маршрутам.

Как отметили в пресс-службе ведомства, праздничные мероприятия по случаю празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы состоятся 14 марта.

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