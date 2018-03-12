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Общество

44 кг рыбы и 55 незаконных орудий лова изъяло Росрыболовство в Псковской области за неделю

44 кг водных биоресурсов и 55 незаконных орудий лова в Псковской области изъяли сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства за неделю с 5 по 11 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Также за истекший период на территории региона Росрыболовство выявило 21 административное правонарушение.

На нарушителей были наложены штрафы на сумму 28 тыс. рублей, взысканы 18 тыс. рублей.

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