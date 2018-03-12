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Общество

Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове

В рамках выставки «Свадьба EXPO-2018», во второй день её работы 25 марта, с 11:00 возле центральной сцены в ТРК «Акваполис» пройдет уникальный бесплатный мастер-класс для молодожёнов  «Свадебный завтрак». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В течение нескольких часов молодоженам дадут мастер-классы участники выставки – ведущие специалисты event-индустрии Пскова. Тем, кто собирается связать себя узами брака, дадут советы о том, как правильно организовать досвадебную подготовку, что надеть, на чем можно сэкономить, как правильно выбрать фотографа и оформителей свадебного торжества, как организовать банкет. Помимо этого в рамках мастер-класса будет организован сладкий стол и кофе-пауза.

Также на главной event-выставке Пскова - «Свадьба EXPO» для молодоженов пройдет лотерея, на которой будут разыграны ценные подарки от участников выставки.

Записаться на участие в мастер-классе для молодожёнов нужно по телефону 702-242.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.

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Мастер-класс для молодоженов впервые пройдет на выставке «Свадьба EXPO-2018» 25 марта в Пскове Возможность бесплатно пригласить на праздник «Леди-Фуршет» получат гости выставки «Свадьба EXPO’2018» Студия декора «Миндаль» разыграет оформление семейного очага и букет невесты на выставке «Свадьба EXPO-2018» Классические варианты оформления покажет на «Свадьбе EXPO’2018» Екатерина Ли Свадебная студия «Облака» представит модели платьев от Татьяны Каплун и Olga Sposa на выставке «Свадьба EXPO’2018» Свадебные баннеры для фотозоны, гербы, и монограммы представит «Студия Витрум» на выставке «Свадьба EXPO-2018» Студия MY PROFI разыграет создание образа невесты на выставке «Свадьба EXPO’2018» Пряники и шоколад ручной работы представят гостям выставки «Свадьба EXPO» Текстильные вязанные игрушки и украшения представит Юлия Григорьева на выставке «Свадьба EXPO`2018» Флорариумы из стекла и металла в витражной технике «Тиффани» представит Наталия Дьякова на «Свадьбе EXPO»
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