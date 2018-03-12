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Общество

Молодежная акция «Вместе идем на выборы» состоялась в Опочке

В Опочке прошла молодежная акция «Вместе идем на выборы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, акция проводится в рамках Декады молодого избирателя. Её целями являются подготовка молодежи к сознательному участию в выборах, повышение интереса молодых и будущих избирателей к избирательному законодательству и избирательным процессам, формирование активной гражданской позиции молодежи, воспитание чувства гражданской ответственности, долга и патриотизма.

В качестве переходящего символа акции Избирательная комиссия Псковской области изготовила стилизованный бюллетень с наименованием каждого муниципального образования региона.

В Опочецкий район бюллетень прибыл из Красногородска, а после проведения акции его передали в Себежский район.

К студентам опочецкого индустриально-педагогического колледжа и старшеклассникам города с призывом проявить свою гражданскую позицию и активность обратилась семья Зоновых, которая одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2017». Глава семьи Валерий Зонов поставил в стилизованном бюллетене отметку, подтверждающую готовность избирателей Опочецкого района принять участие в выборах.

Молодежь активно откликнулась на призыв прийти на избирательные участки и поддержала акцию «Вместе идем на выборы».

Также прошел флешмоб – все  участники мероприятия выстроились в символическую галочку и выпустили шары цветов Государственного флага.

Акцию провела территориальная избирательная комиссия Опочецкого района во взаимодействии с центрами образования и культуры района, отделом по социальной политике администрации муниципалитета.

Председатель территориальной избирательной комиссии Опочецкого района Татьяна Бобылёва отметила, что проведение таких молодежных акций и флешмобов, мотивирует молодых и будущих избирателей интересоваться вопросами государственного и муниципального управления, чтобы в будущем они смогли возложить на свои плечи ответственность за судьбу своей страны и своей малой Родины.

«У каждого по-настоящему взрослого человека есть своя позиция, свой кандидат, – отметила она. – Необходимо принимать участие в  выборах, выражая свою гражданскую позицию. Быть гражданином – значит голосовать».

Также Татьяна Бобылёва выразила уверенность, что молодые люди обязательно придут на избирательные участки 18 марта в день выборов президента и тем самым докажут, что им не безразличны процессы, происходящие в нашем государстве и обществе. 

В пресс-службе добавили, что полностью заполнить бюллетень участники акции планируют 16 марта.

В этот день в Пскове на набережной реки Псковы пройдет заключительный флешмоб, и в бюллетене будет поставлена завершающая символическая галочка «За». Таким образом, все участники акции "Вместе идем на выборы", продемонстрируют свою готовность прийти на избирательные участки 18 марта и не упустить шанс выбрать свое будущее и будущее всей страны.

Также в это время на набережной соберутся и те, кто поддерживает еще одну акцию Избирательной комиссии Псковской области – молодежный конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта «#мояисториявыборов».

В пресс-службе напомнили, что участник конкурса должен 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований, установленных Положением, и опубликовать сделанную фотографию в социальной сети vk.com или instagram.com с обязательным размещением хештегов #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Причем, селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих указанных социальных сетях до 20:00 19 марта.

Победителей ждут ценные призы. В номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье места предусмотрены планшеты. В  номинации «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой» лучшие получат портативные зарядные устройства.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Избиркома.

 

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