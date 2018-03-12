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Общество

Псковская область стала участником туристического проекта «Императорский маршрут»

Государственный комитет Псковской области по культуре и Агентство туризма и продвижения Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве по реализации национального туристического и культурно-образовательного проекта «Императорский маршрут». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет региона по культуре. Подписание документа состоялось на традиционной международной туристской выставке «Интурмаркет», которая в эти дни проходит в Москве.

Проект «Императорский маршрут» посвящен памяти Николая II и его семьи и объединяет города и регионы, сохранившие свидетельства об их последнем периоде жизни. «Псков и Дно напрямую связаны с трагическими событиями жизни семьи Романовых. И уже в этом году по этим местам туроператорами региона будут разработаны туристические программы (паломнические, культурно-познавательные и образовательные), которые, благодаря подписанному соглашению, будут продвигаться на российском и зарубежных туристических рынках», — пояснили в ведомстве.

В проекте также принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Тобольск, Тюмень и Екатеринбург, а также Томская, Омская и Кировская области. Как отметила руководитель комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры России Майя Ломидзе, у «Императорского маршрута» хорошие перспективы с точки зрения продаж.

В этом году на «Интурмаркете» Псковская область представлена на едином стенде федерального проекта детского образовательного туризма «Живые уроки», к которому Псковская область присоединилась в 2016 году. Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова приняла участие в заседании межрегионального координационного и экспертного советов данного проекта, также состоявшегося в рамках выставки. Она рассказала, что в рамках реализации проекта «Живые уроки» в экскурсионных программах приняли участие более 5,5 тыс. школьников города Пскова, Псковской области, регионов РФ и стран ближнего зарубежья (Эстонии, Латвии и Литвы). В 2019 году запланирован обмен группами школьников из регионов-участников проекта.

Кроме того, Юлия Белобородова стала участником всероссийского совещания по актуальным вопросам развития туризма в РФ. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что общий объем финансирования новой федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма РФ на период 2019–2025 годов составит более 387 млрд. рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос участия Псковской области в новой федеральной целевой программе с проектом создания нового туристско-рекреационного кластера.

Отметим, что выставка «Интурмаркет» проходит в выставочном центре «Крокус Экспо». В ней принимают участие более 1,4 тыс. специалистов туриндустрии из 143 стран мира и регионов Российской Федерации.

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