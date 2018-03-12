28-летний пскович украл продукты из магазина на Рижском проспекте
28-летний пскович украл продукты из магазина на Рижском проспекте в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны передал подозреваемого сотрудникам полиции.
Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.