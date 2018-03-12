Устранить нарушения при укладке асфальта обязала прокуратура власти Стругокрасненского района

17:26, 12 марта 2018, ПАИ

В Стругах Красных прокуратура обязала главу района устранить нарушения при укладке асфальта в мороз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественной организации «Убитые дороги».

В рамках проекта «О дорога X» поступило обращение от жителя Струг Красных. По его словам, 4 декабря 2017 года температура воздуха в поселке была равна -1 °С, к тому же, шел снег. В это самое время на улице Мира у дома №2 проходила укладка асфальта. Как правило, такие действия приводят к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

Общественники отправили запрос главе Стругокрасненского района. В ответ поступила краткая информация о том, что 4 декабря 2017 года по указанному адресу работы не проводились. Заявитель по-прежнему продолжал настаивать на том, что асфальт в снег в этот день и по этому адресу всё же укладывали. Вскоре общественники отправили соответствующий запрос в прокуратуру. В ведомстве подтвердили, что работы по укладке асфальта всё-таки осуществлялись, причем, действительно, при температуре воздуха минус 0,8 - минус 3,4 градуса и выпадении снега, высота снежного покрова достигала 13 см. Таким образом, администрация района, как заказчик работ, не осуществляла надлежащий контроль за действиями подрядной организации. Как выяснилось из ответа прокуратуры, за работой подрядчика не уследила и организация, с которой администрация Стругокрасненского района заключила контракт на оказание услуг по строительному контролю.

Также проведенная прокурорская проверка показала, что были нарушены сроки выполнения контракта. Фактически работы выполнялись до 8 декабря, в то время как по контракту их должны были завершить до 1 ноября.

В прокуратуре заверили, что выявленные нарушения будут включены в обзорное представление об их устранении в адрес главы Стругокрасненского района.