Валерий Павлов: Если мы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает

17:37, 12 марта 2018, ПАИ

«Я считаю, каждый человек должен на выборы ходить, потому что это обыкновенный гражданский долг, это первое, – сообщил корреспонденту Псковского агентства информации секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. – Во-вторых, если я и вы не пойдём на выборы, победит тот кандидат, который нас меньше всего устраивает».

«Когда люди думают: «Чего я пойду? Там всё предрешено», – это неправильно, – отметил Валерий Павлов. – На самом деле, всё решается избирателем».

По его словам, если явка изменится хотя бы на 5% в плюс, может победить совершенно другой кандидат: «Вы понимаете, какая вещь? Вот победит один из кандидатов, сейчас их 8, а многое зависит от того, сколько наберут другие кандидаты. Люди смотрят: если он набрал несколько миллионов голосов, даже не став президентом, это говорит о том, что у него достаточно убедительный удельный вес, значит, его на государственной службе или в какой-то другой сфере государственной деятельности целесообразно использовать», – подчеркнул секретарь Общественной палаты региона.

«Раз мы любим рассуждать и критиковать, то приди, проголосуй, а там уж всё определится. А если не ходить на выборы и говорить, что у нас всё не так, значит сам в этом виноват», - отметил он.

Валерий Павлов добавил: «Я всегда хожу на выборы! Не было еще ни одних выборов, на которые я не ходил».