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Общество

Первоначальная профподготовка сотрудников началась в псковском филиале Академии ФСИН

Сегодня, 12 марта, в Псковском филиале академии ФСИН России состоялось организационное собрание со слушателями курсов, которые приехали в образовательную организацию из УФСИН России по Липецкой, Смоленской, Новгородской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Начальник Псковского филиала Академии Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации.

В программу обучения входят не только учебные дисциплины, но и физическая, строевая и огневая подготовка, основы делопроизводства и оказания первой медицинской помощи. В апреле слушателям курсов предстоит сдать экзамены по изученным дисциплинам.

В выходные дни обучающихся ожидает культурная программа: сотрудники Псковского филиала академии готовы познакомить гостей города с достопримечательностями Псковской области.

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