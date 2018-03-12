Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль

17:10, 12 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. Первое место в медиарейтинге глав субъектов СЗФО занял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, второе - губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При составления рейтинга используется база СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.