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Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Запада за февраль

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял третье место в медиарейтинге глав субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. Первое место в медиарейтинге глав субъектов СЗФО занял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, второе - губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При составления рейтинга используется база СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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