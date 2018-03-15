Укротитель строптивых

09:25, 15 марта 2018, ПАИ

В Пскове есть не только официальные зоозащитные организации, но и группа добровольцев-единомышленников, занимающихся отловом бездомных животных. Это обычные люди, которые после работы или учебы бродят по улицам, ползают по подвалам и чердакам, чтобы забрать оттуда кошек и стерилизовать их. Свое внимание они сосредоточили именно на диких уличных зверях, регулярно пополняющих армию беспризорных. Корреспондент Псковского агентства информации познакомилась с руководителем группы Василием Смирновым, который лучше всех знает, как выманить кошку из укрытия и тем самым спасти её.

Чудо-конструкция

Василий Смирнов переехал в Псков из Порхова более 10 лет назад. Его мать работает в порховской ветеринарной лаборатории, поэтому любовь к животным прививалась с детства. Он всегда был неравнодушен к бездомным хвостатым, сотрудничал с зоозащитниками, а год назад решил самостоятельно заняться отловом кошек.

Решение было спонтанным – сначала по просьбе волонтёров он смастерил конструкцию для поимки животных, которые не даются в руки. Таких котоловок в Псковской области раньше не было. «А потом они говорят: «Ловить-то некому. Лови», - рассказывает Василий Смирнов. – И я начал ловить кошек, вник в это все». Вот уже год он совмещает две работы и волонтёрство, в компании единомышленников отлавливает, стерилизует и передерживает одичавших на улицах животных.

Котоловка представляет собой специальный ящик из оргстекла, который регулируется «пультом управления», либо работает в автономном режиме. «Чудо-конструкция» ставится в месте обитания усатых, внутри – корм и валерьянка. Затем волонтёры ждут неподалеку, пока животное заберётся в ящик: иногда на это требуется довольно много времени. Как только кошка заходит внутрь, дверцы автоматически захлопываются. Если нужно поймать определенное животное, Василий Смирнов использует веревку, которую тянет в нужный момент, чтобы заблокировать котоловку.

Аналогичные приспособления выпускаются на фабрике в Санкт-Петербурге. Однако, по словам псковского волонтера, они весьма травматичны, так как изготавливаются из металлических прутьев. «У кошек там больше шансов пораниться, они могут вырвать когти о конструкцию, бьются об неё. А у меня только раза три нос разбивали», - поясняет Василий Смирнов.

Кстати, котят можно поймать и без использования котоловки – самым обычным рыболовным сачком. «Если подросли, то поймать крайне сложно. Лучше всего подружиться с кошкой и забрать её руками», - уверен собеседник ПАИ. Даже при помощи его изобретения удаётся отловить не всех животных, только 80% усатых заходят в ящик. Причём, чаще всего коты.

Такие же уникальные приспособления Василий Смирнов изготовил для псковских приютов ПРОО «Зоозащита» и АНЗО «Шанс», для порховского «Доброго», а также для зоозащитников из Великих Лук, Красногородска, Себежа и других районов области. Теперь у них тоже есть возможность поймать строптивых кошек. Вероятно, ловушка подойдёт и для поимки других животных, главное - чтобы зверь зашёл внутрь.

Зверей – куча

После того, как Василий Смирнов сделал первую котоловку и рассказал в интернете о том, как эффективно она работает, просьбы поймать не дающихся в руки кошек посыпались одна за одной. «Бабушки позвонили – «помоги нам кошку поймать, нам никак». И так пошло, одна, вторая, третья. Походил по подвалам, где много мертвых, посмотрел, как они там выживают, печально. И как-то проникся», - поделился «ловец».

Сейчас его часто можно увидеть на улицах Пскова, в местах кормления животных, порой в подвалах и на чердаках. «В любом подвале живут кошки. Люди подкармливают, почти в каждом доме такие есть. При необходимости договариваемся с домоуправлениями, но, в основном, ловим на улице. Так проще: видишь, кто зашел в ловушку», - говорит Василий Смирнов.

Выходных и праздников у него не бывает. Так, 11 марта зооволонтеры ловили двух кошек на Гражданской, одна из них попала в котоловку и уже на следующий день уехала на стерилизацию. «Её прооперировали. Ей когда-то не разродиться было, внутри котятки и гной. Вовремя поймали», - отмечает создатель котоловки.

Второе животное караулили целый час, но заманить в ловушку его так и не получилось. «Ну, через неделю вернёмся, попробуем», - обещает волонтёр. Он добавил, что буквально на днях также сидел возле Рижской гостиницы, но и там поймать неуловимую кошку пока не удалось.

Те, кто попадает в руки зоодобровольцев, сразу отправляются в льготные пункты стерилизации. Затем порядка 10 дней животные находятся на передержке, пока зарастут швы от операции, некоторых приходится лечить от глистов, блох, полученных на улице заболеваний и травм. «Сейчас вон кашляют все кошки, которых по дачам отловили», - привёл пример Василий Смирнов.

Для передержки он использует заброшенную дачу знакомой в окрестностях Пскова. Волонтер изготовил и поставил там несколько клеток, в которых сегодня живут 10 кошек. Он регулярно приезжает их кормить, даёт лекарства и делает уколы тем, кому это необходимо. Особенно тяжело, по словам Василия Смирнова, содержать котят, которые наиболее подвержены различным инфекциям. Помощь ему и другим добровольцам, у которых большое количество животных на передержке, оказывают небезразличные люди, перечисляющие пожертвования.

После всех необходимых процедур диких кошек выпускают обратно на улицы города, а ручным ищут хозяев. Пристраивать сложно, особенно, взрослых животных: «Зверей - куча, кто может, передерживает. По квартирам у бабулек, знаю, по 10 кошек живут, с улицы забранных».

Но Василий Смирнов старается помочь всем, кому может, ловит и потерявшихся животных, о которых ему сообщают жители региона. Летом ему пришлось ехать в Опочку, чтобы поймать сбежавшую из дома кошку. Она около месяца бегала по заправке и не давалась в руки.

И таких звонков поступает очень много, чаще всего, по поводу бездомных животных – «приезжайте, заберите». Иногда случается и так, что люди просят поймать кошку, которую хотели бы забрать домой, но найти общий язык с ней никак не получается. Такой случай был в прошлом году – волонтёр отловил кошку и котят, которые почти сразу обрели любящих хозяев.

Бегемот – потрошитель кур

Больше всего Василий Смирнов любит вспоминать о беспородном коте Бегемоте, которого прозвали «потрошителем кур». «Позвонили фермеры, которые разводят куриц дорогих пород. Говорят: «У нас такая беда, кот повадился ходить, уже год ест курей, сожрал на 50 тысяч, помоги поймать. И капканы ставили на него, но он не попадался», - передаёт слова «пострадавших» волонтёр. Он приехал на ферму, поставил ловушку, в первый день кот не попался. Лишь на второй день его удалось поймать, это оказался «здоровый, большой, сильный котяра».

По договоренности с фермерами кота нужно было не просто отловить, но и, если он ручной, пристроить, а если дикий – вывезти подальше и выпустить. Фермер даже предлагал доплатить за шкуру Бегемота (так окрестили «грозу» кур), а Василий Смирнов сразу решил: кот поедет с ним, так как оказался «ручным, классным».

В Пскове Бегемот прошел вакцинацию, чипирование, обрел свой паспорт и новое имя – Вася, от чего, по словам зоозащитников, еще больше заважничал. Фотографиями русского Васи заинтересовалась женщина из Германии, и теперь он готовится к отправке к новой хозяйке, волонтеры оформляют все необходимые документы.

Кстати, это не первый случай, когда животных из Псковской области забирают жить за границу. Так, подопечного порховского приюта «Добрый» уже давно ждут в Италии, но болезненный пёс Бим все не как не идет на поправку. Он проходит длительный курс лечения, чтобы перенести транспортировку, а хозяйка готова взять его даже больным.

Псковский волонтёр подтвердил, что и собак, и кошек часто отправляют в приюты или частным лицам в другие государства: «Там с котами проблема, наших котов очень быстро разбирают. У них как-то все по-другому, бездомных нет зверей».

Кстати, на улицах в Псковской области оказываются не только «черно-белые барсики-полосатики». В одной из деревень Пушкиногорского района бегает абиссинская кошка, которую заводчики выкинули как «брак породы». Теперь в деревне можно встретить наполовину абиссинских котят. Местные волонтёры присматривают за ними, пытаются пристраивать.

Тёмное царство

Несмотря на усилия зоозащитников, количество безнадзорных животных на улицах многих городов России по-прежнему зашкаливает. Причём, армию беспризорных пополняют домашние, оказавшиеся на самовыгуле. Многие их владельцы не задумываются даже о стерилизации, что еще больше усугубляет ситуацию. И как бы ни старались волонтеры прооперировать всех уличных котов и кошек, к ним неминуемо прибавляется потомство животных, которых хозяева размножают по тем или иным причинам.

«У нас никто ничего не знает о стерилизации, а в деревнях - тем более, - вздыхает Василий Смирнов. - В ведре утопил котят - и нормально. Ещё и кошки одичавшие рожают, чьё потомство иногда выживает».

Он припомнил случай, когда его помощь понадобилась женщине, подкармливающей в Пскове 10 уличных кошек. Часть из них поймали, стерилизовали и даже пристроили, одной потребовалось лечение – отсутствовал глаз, пришлось зашивать. «И вот осталось три кошки. А бабушка говорит: «Остальных мы не будем ловить, пусть остаются, мне их жалко. Кошки там рожают, а котята все равно помирают, без разницы», - цитирует волонтёр. – А то, что кошка два или три раза в год рожает, беременность все соки высасывает из организма, - это не жалко. Это дико, конечно».

Есть, однако, и позитивные примеры. Однажды он ловил кошек, которые жили на конюшне и регулярно там плодились: «Кошки-то никому не мешают, но котят столько – просто кошмар. Они договорились с ветеринаром, чтобы приехал из питерской академии, и он за один день 20 кошек стерилизовал».

Не нужны, и помочь им некому

К сожалению, очень часто именно бездомные животные становятся жертвами жесткого обращения, вспомнить хотя бы случай в Хабаровске, прогремевший на всю страну. Псковскому волонтёру тоже порой встречаются искалеченные животные, но, по его словам, не всегда понятно, что с ними произошло. «В прошлом году поймал кота, на нём вся шкура была перервана и гнила, но там не ясно, чего и как, - отмечает Василий Смирнов. - В Любятово было два травмированных зверя. Может, собаки деранули, а второй машиной был сбит. Сказали, что он домашний на самовыгуле, хозяева – алкоголики, он им не нужен. Получается, тоже жестокое обращение. Кот не нужен, попал в аварию, помочь ему некому».

Да, в прошлом году в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными, но вот как статья УК РФ работает на практике – большой вопрос. «Закон-то принят. Но я знаю места в Пскове, где кошек просто травят по подвалам», - заметил зооволонтёр. Кроме того, он считает, что бездействие – это тоже жесткое обращение: «Кошки в подвалах рожают, котята там вырастают, живут месяц-два, потом все погибают».

По мнению Василия Смирнова, многим людям просто нет дела до братьев меньших, и равнодушие – это большая беда современного мира. Говоря об этом, он поделился историей, которая недавно произошла с ним в Пскове: «Есть дом, там живут богатые люди, у которых машины по 3 миллиона стоят. Ко мне обратился один со словами: «Мне эти кошки тут мешают, готов заплатить, чтоб их просто не было». А у него котенок залез в двигатель, его намотало на ремни. И для человека проблема не в том, что животное погибло, а в том, что движок надо мыть, отмывать двигатель от этого всего».

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В 2017 году Василий Смирнов и его помощники отловили для стерилизации около 70 взрослых кошек, а также порядка 50 их детёнышей. 10 зверей были в плохом состоянии, направлялись на лечение или срочные операции. Зооволонтёры помогли вернуть владельцам 10 сбежавших животных, пристроили 10 бездомных усатых. Одним это покажется каплей в море, а другим – шансом на будущее, в котором у каждого есть право на крышу над головой.