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Общество

Шесть новых автобусных павильонов установлено в Пскове

Шесть новых автобусных павильонов установили в Пскове подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть в рамках муниципального контракта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Павильоны появились на улице Боровой (микрорайон Псковкирпич), на Крестовском шоссе (район Птичника и Морозовской ветки), на улице Вокзальной, Чудской (у района «Петропавловский»). На улице Инженерной у автогазозаправочной станции павильон был смонтирован вместо  разбитой в результате ДТП остановки.

У остановок в центре города установлены новые железобетонные урны, отремонтированы и установлены новые скамейки.

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