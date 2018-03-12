Шесть новых автобусных павильонов установлено в Пскове

17:09, 12 марта 2018, ПАИ

Шесть новых автобусных павильонов установили в Пскове подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть в рамках муниципального контракта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Павильоны появились на улице Боровой (микрорайон Псковкирпич), на Крестовском шоссе (район Птичника и Морозовской ветки), на улице Вокзальной, Чудской (у района «Петропавловский»). На улице Инженерной у автогазозаправочной станции павильон был смонтирован вместо разбитой в результате ДТП остановки.

У остановок в центре города установлены новые железобетонные урны, отремонтированы и установлены новые скамейки.