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Общество

Псковская делегация принимает участие во Всероссийском аграрном форуме «АПК: достижения и стратегические вызовы»

Всероссийский форум сельхозпроизводителей «АПК: достижения и стратегические вызовы» проходит 11–12 марта в Краснодаре. В нем принимают участие представители федеральных органов власти, региональных органов управления агропромышленного комплекса, ведущих сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, отраслевых союзов и ассоциаций, российские и зарубежные эксперты, ученые в сфере АПК, а также студенты аграрных вузов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, регион на форуме представляют начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов и председатель совета ассоциации «Псковский фермер» Юрий Филькин.

В рамках форума состоятся тематические секции по обсуждению стратегии развития отраслей агропромышленного комплекса России. В пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.

Отметим, что в Псковской области на протяжении последних лет наблюдается позитивная динамика производства сельскохозяйственной продукции. По итогам прошлого года индекс продукции сельского хозяйства составил 111% (в СЗФО - 97%, в целом в РФ - 102%). Объем продукции — 35 млрд рублей, что почти на 6 млрд выше уровня 2016 года.

Основу АПК Псковской области составляет мясо-молочное животноводство и растениеводство. В прошлом году регион сохранил первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа по приросту производства скота и птицы на убой в живом весе. Уровень произведенного на душу населения мяса составил почти 290 кг, что в 4,4 раза выше среднего показателя по СЗФО и в 3 раза — по всей стране. Молока в прошлом году было произведено 321 килограмм на душу населения — в 1,5 раза больше среднего российского показателя и в 2,4 раза — по округу.

На сегодняшний день производственную деятельность в регионе ведут 179 сельскохозяйственных предприятий, 244 крестьянских фермерских хозяйства и более 88 тысяч личных подсобных хозяйств.

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