Псковская делегация принимает участие во Всероссийском аграрном форуме «АПК: достижения и стратегические вызовы»
Всероссийский форум сельхозпроизводителей «АПК: достижения и стратегические вызовы» проходит 11–12 марта в Краснодаре. В нем принимают участие представители федеральных органов власти, региональных органов управления агропромышленного комплекса, ведущих сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, отраслевых союзов и ассоциаций, российские и зарубежные эксперты, ученые в сфере АПК, а также студенты аграрных вузов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, регион на форуме представляют начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов и председатель совета ассоциации «Псковский фермер» Юрий Филькин.
В рамках форума состоятся тематические секции по обсуждению стратегии развития отраслей агропромышленного комплекса России. В пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.
Отметим, что в Псковской области на протяжении последних лет наблюдается позитивная динамика производства сельскохозяйственной продукции. По итогам прошлого года индекс продукции сельского хозяйства составил 111% (в СЗФО - 97%, в целом в РФ - 102%). Объем продукции — 35 млрд рублей, что почти на 6 млрд выше уровня 2016 года.
Основу АПК Псковской области составляет
На сегодняшний день производственную деятельность в регионе ведут 179 сельскохозяйственных предприятий, 244 крестьянских фермерских хозяйства и более 88 тысяч личных подсобных хозяйств.