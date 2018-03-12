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Общество

Телеспектакль по пьесе Островского и фильм Никиты Михалкова покажут инвалидам в Пскове

В Пскове в рамках проекта «Кино без границ» состояться показы телеспектакля по пьесе Островского и фильма Никиты Михалкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, 17 марта в 12:00 в литературной гостиной Псковской областной библиотеки для незрячих (улица Набат, дом 5) состоится показ телеспектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А. Н. Островского. Кроме того, 24 марта в 12:00 в библиотеке покажут фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар». Показы будут сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами.

Проект «Кино без границ» реализует Псковская региональная организация Всероссийского общества слепых на средства субсидии, полученной от администрации Псковской области. Проект был разработан совместно с Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

Цель данного проекта – сделать кино доступнее для людей с ограничениями по зрению. Дважды в месяц в библиотеке проходят киносеансы, на которых зрители могут более объемно познакомиться с фильмами прошлых лет и с новинками киноиндустрии.

Благодаря финансовой помощи от администрации появилась возможность закупить необходимое оборудование, которое расширило возможности данного проекта. А благодаря тому, что в современных фильмах с тифлокомментарием имеются еще и субтитры, к проекту присоединились люди с проблемами слуха.

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