40 тонн польских яблок задержали пограничники в Невельском районе

18:12, 12 марта 2018, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию РФ партии яблок польского происхождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Лобок Невельского района.

В общей сложности в двух задержанных автомобилях насчитывалось около 40 тонн запрещенной продукции, которую пытались незаконно ввезти в Россию два белоруса. Водители транспортных средств не смогли предоставить товарно-сопроводительные документы на перевозимый ими груз.

Как пояснили задержанные мужчины, яблоки предназначались для реализации в городе Санкт-Петербурге.

Задержанный груз и водителей автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке передали специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.