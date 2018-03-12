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Общество

40 тонн польских яблок задержали пограничники в Невельском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию РФ партии яблок польского происхождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в районе населенного пункта Лобок Невельского района.

В общей сложности в двух задержанных автомобилях насчитывалось около 40 тонн запрещенной продукции, которую пытались незаконно ввезти в Россию два белоруса. Водители транспортных средств не смогли предоставить товарно-сопроводительные документы на перевозимый ими груз.

Как пояснили задержанные мужчины, яблоки предназначались для реализации в городе Санкт-Петербурге.

Задержанный груз и водителей автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке передали специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

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