Семь медалей завоевали псковские спортсмены на Первенстве России по греко-римской борьбе

18:00, 12 марта 2018, ПАИ

Семь медалей завоевали псковские спортсмены на Первенстве Северо-Западного Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое с 9 по 11 марта проходило в Мурманске. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена из 7 областей и республик СЗФО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по итогам турнира команда из Пскова завоевала семь медалей. Кроме того, четверо спортсменов получили путевки на финал Первенства России, которое состоится в мае в Элисте.