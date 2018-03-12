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Спорт

Семь медалей завоевали псковские спортсмены на Первенстве России по греко-римской борьбе

Семь медалей завоевали псковские спортсмены на Первенстве Северо-Западного Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое с 9 по 11 марта проходило в Мурманске.  В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена из 7 областей и республик СЗФО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по итогам турнира команда из Пскова завоевала семь медалей. Кроме того, четверо спортсменов получили путевки на финал Первенства России, которое состоится в мае в Элисте.  

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