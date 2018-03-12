Конкурс «Ученик года-2018» стартовал в Пскове

18:22, 12 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 12 марта, в Псковском педагогическом комплексе (ППК) состоялось торжественное открытие традиционного конкурса «Ученик года-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году конкурсные задания посвящены проекту «Десятилетие детства» и Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации. На победу претендуют 18 старшеклассников из 18 школ Пскова. Победитель будет определён 15 марта. Конкурс проводится в 18-й раз, за это время в нём приняли участие более 300 учеников.

От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы конкурсантов поприветствовал и пожелал им хороших результатов заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьёв: «Все вы талантливые и трудолюбивые. Именно вам предстоит обустраивать Россию и наш город. В добрый путь!»

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова поблагодарила организаторов за тему конкурса: «Быть добровольцем – это особые слова. Будет интересно услышать новые идеи, как молодёжи проявить себя».

Заместитель руководителя Управления образования администрации Пскова, председатель конкурсного жюри Светлана Котова назвала отличительные черты ученика года – молодой, умный, эрудированный, талантливый - и подчеркнула, что хотела бы жить в том мире, который будет построен нынешними молодыми людьми.

Победитель прошлогоднего конкурса «Ученик года» Илья Рыжов пожелал зрителям положительных эмоций, а участникам - победы.

Участникам предстоит пройти следующие конкурсные испытания: «Визитная карточка» - это самопредставление на тему «БлагоДарю», конкурсы «Эрудит» и «Доброе дело для родного города» и открытая дискуссия. По итогам всех конкурсов определят пять участников финала, которые проведут со зрителями флэш-моб на тему волонтёрства.

Напомним, городской конкурс «Ученик года» проводится Управлением образования администрации города Пскова с 2000 года. В нем принимают участие ученики 10-11 классов общеобразовательных учреждений города, успевающие на «хорошо» и «отлично», занимающие активную жизненную позицию, представляющие органы ученического самоуправления, участники различных городских, областных и всероссийских конкурсов творческой и интеллектуальной направленности.