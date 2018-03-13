Елена Косенкова: Каждый человек должен пойти на выборы, а не ждать у моря погоды

09:42, 13 марта 2018, ПАИ

Каждый человек должен пойти на выборы и отдать голос, считает генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова. «Сидеть и ждать у моря погоды нельзя», - заявила она корреспонденту Псковского агентства информации.

«Я пойду, вся моя семья, все мои близкие в обязательном плане пойдут на выборы», - добавила Елена Косенкова. По её словам, «каждому из нас надо выбирать по себе руководителя страны и брать планку самую высокую».

Гендиректор «Славянки» отметила, что президент должен возрождать и защищать Россию от внешних недоброжелателей, создавать правильную внутреннюю ситуацию в государстве и делать страну могучей.