Новая книга псковички Валентины Николаевой «Беззвано-Нивская» вышла в свет

21:18, 12 марта 2018, ПАИ

Вышла в свет новая книга псковички Валентины Николаевой «Беззвано-Нивская». Как сообщили Псковскому агентству информации, автор книги - "человек-эпоха". Недавно ей исполнилось 95 лет. За свою жизнь она много выступала на всесоюзном радио, писала рассказы, выпустила несколько изданий, печаталась в сборниках и газетах. Валентина Николаева помнит праздник поэзии в Михайловском в 1942 году, устроенный немцами, разговаривала с генералом Шатиловым, общалась с героем Советского Союза Клавдией Назаровой.



Новая книга автора повествует о школе, которой, уже нет. Страницы посвящены ученикам и учителям, их детям, землякам. Той самой школе, которой Валентина Николаева отдала десятилетия своей жизни.



Школа на селе — не только образовательное учреждение. Это очаг культурной жизни, а в свое время и кладовая современных научных знаний, и флагман в море политических событий, происходящих, как в стране, так и во всем мире. И учитель на селе – человек особенный, с которым всегда было интересно поговорить, посоветоваться, что-то обсудить. Обо всем об этом и не только пишет Валентина Николаева в своей новой книге.



Книгу можно приобрести в Пскове в магазине «Находка» (улица Некрасова, 17) или обратиться к Анатолию Москалинскому в соцсети «ВКонтакте». Также издание можно найти в книжном магазине Острова.