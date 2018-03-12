Противопожарный рейд проведён в Новоржеве

21:19, 12 марта 2018, ПАИ

11 марта сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления, электрооборудования и хранения и эксплуатации газовых баллонов и оборудования. Кроме того, были распространены листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара» и памятка о мерах пожарной безопасности.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.