Противопожарный рейд проведён в Новоржеве
11 марта сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления, электрооборудования и хранения и эксплуатации газовых баллонов и оборудования. Кроме того, были распространены листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара» и памятка о мерах пожарной безопасности.
Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.