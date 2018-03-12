Геннадий Афанасьев: Губернатор, как и администрация Дедовичского района, заинтересован в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС

18:47, 12 марта 2018, ПАИ

«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС», – заявил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев корреспонденту Псковского агентства информации сегодня, 12 марта.

«Псковская ГРЭС – это градообразующее предприятие, – отметил глава района. – Поэтому, естественно, деятельность района напрямую зависит в том числе от ее работы. Мы заинтересованы в том, чтобы Псковскую ГРЭС сохранить: ищем разные варианты и предлагаем их администрации области. От нее напрямую зависит отопление поселка: тепло поставляется в жилой сектор, в социальные объекты и объекты торговли, которые находятся в черте ее действия».

По словам Геннадия Афанасьева, в случае закрытия Псковской ГРЭС 300 человек останутся без работы: «Не будет возможности предоставить им рабочие места, это опять будет отток населения из района. И мы не сможем обеспечить их работой: они пополнят Питер, Москву и там будут искать возможность найти себе применение, либо уйдут на другие ГРЭС», – добавил он.

Как отметил глава района, доходная часть бюджета района также существенно снизится при закрытии предприятия.

«Нам в любом случае, такого инвестора, чтобы покрыть или закрыть возможности Псковской ГРЭС, сейчас достаточно тяжело найти, – подчеркнул Геннадий Афанасьев. – И на 300 рабочих мест такое энергоемкое предприятие нам достаточно сложно резко найти. Поэтому сегодня у губернатора рассматривались несколько вариантов по ее сохранению. Он в первую очередь заинтересован в том, чтобы Псковскую ГРЭС сохранить, как и администрация Дедовичского района».

«Мы будем предпринимать все меры к тому, чтобы на уровне правительства, на уровне президента повлиять на ситуацию и сохранить Псковскую ГРЭС», – добавил он.

Напомним, сегодня, 12 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ананьевым по вопросу о судбе Псковской ГРЭС в Дедовичском районе. В ходе разговора стороны подтвердили, что станция продолжит свою работу до 2021 года включительно в рамках прошедшего конкурентного отбора мощностей. Говоря о дальнейшем формате работы предприятия, врио губернатора Михаил Ведерников настоял, что в этом вопросе руководство ОГК-2 должно опираться не только на экономический, но и на социальный фактор, так как ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области. По итогам обсуждения стороны договорились принять всевозможные меры, которые позволят станции работать и после 2021 года.

Один из предложенных руководством ОГК-2 вариантов — создание в Дедовичском районе территории опережающего развития с различными производствами, которые будут функционировать за счет Псковской ГРЭС. Михаил Ведерников эту идею поддержал и поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву проработать вопрос. Кроме того, по инициативе врио губернатора до конца лета будет разработана детальная «дорожная карта» возможных вариантов сохранения и развития предприятия с учетом его мощностей. В дальнейшем документ будет вынесен на обсуждение на уровне Правительства Российской Федерации.