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Культура

Псковский театр кукол приглашает псковичей на премьеру спектакля «Гуси-лебеди»

17 и 18 марта в псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Гуси-лебеди». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции, поставленный по мотивам русской народной сказки спектакль носит интерактивный характер: дети активно включаются в игру, погружаются в театральное действие и взаимодействуют со сказочными персонажами. Сказка, рассказанная по старинке, в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.

В преддверии Международного дня кукольника в театре проходит акция «В театр всей семьёй» - зрители могут приобрести билеты на премьеру спектакля «Гуси-лебеди» со скидкой 50%, всего за 105 руб.

Билеты в кассе театра кукол и на сайте: http://orbilet.ru/venue/90.

Начало спектаклей в 12.00 и 14.00

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