Жителям посёлка Красногородск напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:53, 12 марта 2018, ПАИ

Cотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой городского поселения в посёлке Красногородск по ул. Богданова 12 марта совершили профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведён сход граждан, осуществлён обход домовладений, в том числе домов с проживанием многодетных семей. Проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки о мерах пожарной безопасности. В ходе бесед гражданам напомнили о безопасном использовании печного отопления, газового и электрического оборудования.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также порядок действий в случае возникновения пожара.