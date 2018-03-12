0
22:29
Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок
21:04
Телеканал РЕН-ТВ рассказал про «бабушку-горнолыжницу» из Пскова (ВИДЕО)
20:17
Цветами, открыткам и добрыми пожеланиями встречали на дорогах автоледи сотрудники псковской ГИБДД
19:30
С архивными материалами выставки «Крым и Псковская губерния» ознакомился Александр Котов
18:51
В Пскове продолжается акция #Едунавыборы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:47
Геннадий Афанасьев: Губернатор, как и администрация Дедовичского района, заинтересован в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС
18:17
Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 13 марта
Еще новости
Общество

Жителям посёлка Красногородск напомнили о мерах противопожарной безопасности

Cотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой городского поселения в посёлке Красногородск по ул. Богданова 12 марта совершили профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведён сход граждан, осуществлён обход домовладений, в том числе домов с проживанием многодетных семей. Проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки о мерах пожарной безопасности. В ходе бесед гражданам напомнили о безопасном использовании печного отопления, газового и электрического оборудования.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также порядок действий в случае возникновения пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок
12 марта 2018
Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок
Телеканал РЕН-ТВ рассказал про «бабушку-горнолыжницу» из Пскова (ВИДЕО)
12 марта 2018
Телеканал РЕН-ТВ рассказал про «бабушку-горнолыжницу» из Пскова (ВИДЕО)
Цветами, открыткам и добрыми пожеланиями встречали на дорогах автоледи сотрудники псковской ГИБДД
12 марта 2018
Цветами, открыткам и добрыми пожеланиями встречали на дорогах автоледи сотрудники псковской ГИБДД
С архивными материалами выставки «Крым и Псковская губерния» ознакомился Александр Котов
12 марта 2018
С архивными материалами выставки «Крым и Псковская губерния» ознакомился Александр Котов
В Пскове продолжается акция #Едунавыборы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 марта 2018
В Пскове продолжается акция #Едунавыборы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Геннадий Афанасьев: Губернатор, как и администрация Дедовичского района, заинтересован в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС
12 марта 2018
Геннадий Афанасьев: Губернатор, как и администрация Дедовичского района, заинтересован в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС 6
Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 13 марта
12 марта 2018
Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 13 марта
Денис Матвеев: Выборы – это мой шанс сделать свое волеизъявление
12 марта 2018
Денис Матвеев: Выборы – это мой шанс сделать свое волеизъявление

Идет загрузка...