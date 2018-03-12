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Экономика

Электротехнический кластер Псковской области пополнит ещё одно предприятие

Промышленный электротехнический кластер Псковской области пополнит еще одно предприятие. Вопрос о вхождении в него завода «Псковэлектрощит» рассмотрел 12 марта депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Локомотивы роста» на Северо-Западе Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На встречу к парламентарию в псковскую региональную общественную приемную «Единой России» пришла директор предприятия Галина Соболева. Она рассказала, что «Псковэлектрощит» уже 12 лет занимается производством низковольтного и высоковольтного оборудования, берется за любые заказы и поставляет свою продукцию в разные города, в том числе Сочи, Калининград и Мурманск.

Резюмируя, Соболева сообщила о желании работать в составе электротехнического кластера региона. На это руководитель партпроекта «Локомотивы роста» в СЗФО ответил, что проблем со вступлением в промышленный кластер не будет. Он пообещал связаться по поставленному вопросу с руководителем объединения и оказать всяческую поддержку.

В настоящее время промышленный электротехнический кластер Псковской области объединяет 19 предприятий, расширяет производство востребованной на российском и зарубежном рынке электротехнической продукции. Многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире, а по некоторым своим техническим параметрам и характеристикам оборудование превосходит лучшие зарубежные образцы.

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