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Общество

В ходе мероприятия «Букет» в Пскове и Великих Луках полицейские выявили более 300 административных правонарушений

В Пскове и Великих Луках полицией проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Букет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе на Ловати эта операция осуществлялась в период с 7 по 8 марта. В ней приняли участие сотрудники различных подразделений полиции и отдела Росгвардии по Псковской области, а также народные дружинники и представители частных охранных организаций. Были приняты комплексные меры по предупреждению и раскрытию преступлений, обеспечению общественной безопасности.

Так, от дома Октябрьскому проспекту в Великих Луках был угнан автомобиль «Фольксваген». Иномарку полицейские обнаружили во дворе дома по проспекту Гагарина. Установлена и личность гражданина, подозреваемого в угоне. Это – безработный, судимый великолучанин, 1984 года рождения.

С целью проверки соблюдения миграционного законодательства полицейские посетили места концентрации иностранных граждан. Полицейские проверяли по месту жительства граждан, состоящих под административным надзором, а также несовершеннолетних.

В результате, на территории Великих Лук выявлено 117 административных правонарушений, из них по линии безопасности дорожного движения – 52. Выявлены два преступления. Раскрыто ранее совершенное преступление. Из незаконного оборота изъяты несколько единиц оружия и боеприпасов, а также наркотическое средство и спиртосодержащая продукция.

В Пскове операция «Букет» проходила в период с 7 по 9 марта. Составлено в общей сложности 194 протокола об административных правонарушениях, в том числе по линии ГИБДД -84. Выявлены три преступления. Задержан ряд водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Проверялись владельцы огнестрельного оружия, а также иностранные граждане. Установлены факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Проверили стражи порядка организацию работы нескольких увеселительных заведений областного центра.

Отметим, что подобные профилактические операции осуществляются полицией во взаимодействии с другими ведомствами на регулярной основе.

 

 

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