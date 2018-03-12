Цветами, открыткам и добрыми пожеланиями встречали на дорогах автоледи сотрудники псковской ГИБДД

20:17, 12 марта 2018, ПАИ

Акции и другие праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, прошли в регионе. Как сообщили в Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, праздничной эстафете дала старт акция «Цветы для автоледи», проводимая в области ежегодно.

Сотрудники ДПС ГИБДД останавливали автомобили, которыми управляли женщины, но вместо проверки документов поздравляли их с праздником и вручали букеты весенних цветов.

Дорожные полицейские желали также представительницам прекрасного пола всегда строго соблюдать Правила дорожного движения, не забывать пристегиваться ремнями безопасности, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим. Кстати, напомнили автоледи о том, что не следует управлять автомобилем в обуви на высоких каблуках, и, конечно же, не заниматься макияжем за рулем.

Не обошлось в праздничный день и без подарков. Отметим, что участие в этом мероприятии приняли представители общественной организации «Убитые дороги», а также сотрудники Военной автомобильной инспекции.

Впервые в регионе в Острове прошла акция, посвященная Международному женскому дню, по вручению горожанкам, которые могли бы стать достойным примером для многих мужчин, специальных медалей «Лучший водитель». Госавтоинспекторы вручали эти награды женщинам, не имеющим штрафов, неукоснительно соблюдающим Правила дорожного движения.

В Себеже к праздничным поздравлениям присоединились дети из отрядов ЮИД. Они вручали женщинам-пешеходам световозвращатели и заранее подготовленные праздничные открытки.

А в городе Печоры, который часто посещают туристические делегации, сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов.