Псковичек, посетивших накануне 8 марта МРЭО ГИБДД, ожидал приятный сюрприз

20:32, 12 марта 2018, ПАИ

В областном центре представительницы прекрасного пола, получавшие водительские удостоверения, принимали поздравления сотрудников МРЭО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковички, получавшие в предпраздничные дни водительские удостоверения, оформлявшие документы на автомобиль или решившие воспользоваться другими госусдугами по линии ГИБДД, принимали поздравления с Международным женским днем от сотрудников МРЭО.

Начальник МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев поздравил группу посетительниц с праздником, вручил горожанкам цветы и поздравительные открытки.