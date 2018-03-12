Уроженец Таджикистана, пытавшийся дать взятку псковским полицейским, заплатит 15 тысяч рублей штрафа

20:37, 12 марта 2018, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34–летнего уроженца Республики Таджикистан. Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, приговором мирового судьи судебного участка №27 Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на преступление, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Материалами дела установлено, что 1 сентября 2017 года мужчина, с целью избежания привлечения к административной ответственности, несмотря на то, что инспекторы ДПС отказались принять от него денежные средства, полагая, что последние их все равно возьмут и не будут в отношении него составлять протоколы, лично, действуя умышленно, положил на консоль (подлокотник) между передними сидениями служебной автомашины в качестве взятки денежные средства в размере 1 000 рублей. Однако преступные действия нарушителя не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как инспекторы ДПС от получения взятки отказались, при этом сообщили оперативному дежурному ОП №2 УМВД России по Пскову о попытке дачи им взятки.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.