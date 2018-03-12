Менеджеру, присвоившему почти полмиллиона рублей со счёта псковской фирмы, грозит до 6 лет тюрьмы

20:42, 12 марта 2018, ПАИ

Прокуратурой города Пскова в суд направлено уголовное дело в отношении псковича, обвиняемого в совершении присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих организации, в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, являясь менеджером фирмы, осуществляющей оптовую торговлю строительными материалами, в период с сентября 2016 года по август 2017 года, имея с помощью программы «Банк-Клиент» удаленный доступ к расчетному счету организации, систематически перечислял с него денежные средства на свои банковские карты и распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким способом, пока данный факт не был выявлен руководством фирмы, ему удалось похитить более 475 000 рублей.

За совершение указанного преступления мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.