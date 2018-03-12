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Общество

Присваивавшей выручку сотруднице псковской аптеки грозит до 2 лет лишения свободы

Прокуратурой города Пскова в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Псковского района, обвиняемой в совершении 2 фактов присвоения вверенного ей чужого имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимая женщина, являясь единственным работником аптечного пункта, расположенного в Пскове и принадлежащего юридическому лицу, в период с июня 2015 года по март 2017 года, не отражая в бухгалтерском учете в полном объеме продажи лекарств, осуществленные ею, как работником аптеки, систематически присваивала себе часть выручки аптечного пункта, причинив таким образом ущерб юридическому лицу в сумме свыше 175 000 рублей.

Кроме того, перед закрытием аптечного пункта в связи с его нерентабельностью она единовременно присвоила его недельную выручку в сумме более 50 000 рублей.

За совершение указанных преступлений женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

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