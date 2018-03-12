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Экономика

В Псковскую область запретили ввоз 1,7 тонны итальянского риса

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в международном автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Шумилкино» запрещен ввоз партии риса общим весом 1,7 тонны, происхождением из Италии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, груз следовал в Санкт-Петербург из Латвии.

Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска.

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