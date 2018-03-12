В Стругокрасненском районе сотрудник Управления ПФР награждена бронзовым знаком ГТО

21:06, 12 марта 2018, ПАИ

В Стругокрасненском районе сотрудник Управления ПФР награжден бронзовым знаком отличия всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении ПФР по Псковской области.

Главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Стругокрасненского района Наталия Рязанова вручила бронзовый знак отличия ГТО начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав Управления ПФР Юлии Семеновой.

Наталия Рязанова пожелала Юлии дальнейших спортивных успехов. Также представитель спорткомитета отметила, что в районе проводится немало мероприятий, таких как День физкультурника, День молодежи, День поселка, где проходят спортивные соревнования и пригласила принимать активное участие в них.

Кроме того, она рассказала, что за прошлый год в районе в ходе тестирования учащихся школ и взрослого населения было присвоено и вручено 145 знаков отличия ГТО.