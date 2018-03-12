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Общество

В Локнянском районе принято первое заявление на ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала

В канун Международного женского дня 8 марта Управлением ПФР в Локнянском районе было принято первое заявление на получение ежемесячной выплаты за счет средств материнского капитала. У семьи возникло право на получение выплаты после рождения второй дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении ПФР по Псковской области.

Как отметила начальник Управления ПФР Елена Копысова, в 2018 году в районе выдано 8 сертификатов на МСК. Каждая мама, обратившаяся в Пенсионный фонд была проинформирована о возможности получения ежемесячной выплаты. Сотрудники клиентской службы дали разъяснения о том, как рассчитать семейный доход, что бы узнать имеет ли семья право на эту выплату, каким образом можно подать заявление на назначение выплаты. Кроме того, информационные материалы о ежемесячной выплате размещены не только в клиентской службе ПФР, но и в МФЦ, органах ЗАГС и социальной защиты населения, женской консультации, детских садах.

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