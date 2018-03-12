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Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нелегальный ввоз сельхозпродукции в Россию. Об этом глава государства заявил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Внешняя граница ЕАЭС не должна быть прозрачной для проникновения товаров, ограниченных ввозом на таможенную территорию России. Мы это прекрасно понимаем. Работаем над этим постоянно. Данкверт сидит, улыбается. Он занимается этим, и это вызывает подчас даже достаточно бурную реакцию наших партнеров. Но мы все равно будем это делать, в том числе будем ужесточать ответственность за соответствующие нарушения», — сказал Путин.

По словам главы государства, экспорт сельхозпродукции стал выгоднее продажи вооружения.

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