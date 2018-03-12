0
21:44
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
17:12
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
15:19
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍
13:11
Китай хочет сделать юань мировой валютой
22:46
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров
11:12
Выставка псковского «митька» Александра Бушуева открылась в Дюссельдорфе
20:44
Псковские судебные приставы совершили административное выдворение группы вьетнамских граждан из России
Еще новости
Страна и мир

Самый богатый человек мира пообещал сделать путешествия в космосе доступными

Американский миллиардер Джефф Безос намерен потратить миллиарды долларов на исследование космического пространства, сообщает агентство Bloomberg. Он назвал свое заработанное в Amazon состояние «выигрышем в лотерею» и пообещал сделать передвижение в космосе доступным для человечества.

Соответствующее заявление Безос сделал в Нью-Йорке на вручении премии Базза Олдрина (одного из астронавтов, побывавших на Луне).

Ранее он сообщал, что финансирует компанию по разработке космических ракет Blue Origin, вложив в нее около миллиарда долларов. Комментарии в ходе мероприятия показывают, что это может быть только начало, отмечает агентство.

Безос не сказал, какую часть своих денег он готов пожертвовать на космос, но, по словам его знакомого миллиардера Фредрика Полсена, это могут быть «все деньги, кроме тех, что он оставит на содержание своей матери».

Общее состояние Джеффа Безоса составляет 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов стоят акции Amazon. Его состояние особенно приросло за последний год на фоне роста котировок акций как в США целом, так и Amazon в частности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
12 марта 2018
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
11 марта 2018
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍
10 марта 2018
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍ 3
Китай хочет сделать юань мировой валютой
09 марта 2018
Китай хочет сделать юань мировой валютой 2
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров
06 марта 2018
Минобороны: при крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров 1
Выставка псковского «митька» Александра Бушуева открылась в Дюссельдорфе
28 февраля 2018
Выставка псковского «митька» Александра Бушуева открылась в Дюссельдорфе 3
Псковские судебные приставы совершили административное выдворение группы вьетнамских граждан из России
19 февраля 2018
Псковские судебные приставы совершили административное выдворение группы вьетнамских граждан из России
В дагестанском Кизляре 4 человека погибли из-за стрельбы по толпе, стрелок уничтожен
18 февраля 2018
В дагестанском Кизляре 4 человека погибли из-за стрельбы по толпе, стрелок уничтожен 2

Идет загрузка...