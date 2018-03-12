Самый богатый человек мира пообещал сделать путешествия в космосе доступными

21:55, 12 марта 2018, ПАИ

Американский миллиардер Джефф Безос намерен потратить миллиарды долларов на исследование космического пространства, сообщает агентство Bloomberg. Он назвал свое заработанное в Amazon состояние «выигрышем в лотерею» и пообещал сделать передвижение в космосе доступным для человечества.

Соответствующее заявление Безос сделал в Нью-Йорке на вручении премии Базза Олдрина (одного из астронавтов, побывавших на Луне).

Ранее он сообщал, что финансирует компанию по разработке космических ракет Blue Origin, вложив в нее около миллиарда долларов. Комментарии в ходе мероприятия показывают, что это может быть только начало, отмечает агентство.

Безос не сказал, какую часть своих денег он готов пожертвовать на космос, но, по словам его знакомого миллиардера Фредрика Полсена, это могут быть «все деньги, кроме тех, что он оставит на содержание своей матери».

Общее состояние Джеффа Безоса составляет 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов стоят акции Amazon. Его состояние особенно приросло за последний год на фоне роста котировок акций как в США целом, так и Amazon в частности.