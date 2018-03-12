Сборник о работе попечительских советов презентуют в Пскове 28 марта

22:18, 12 марта 2018, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» заканчивает реализацию проекта «Попечительские советы, как форма общественного участия граждан в решении социальных вопросов». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, за время реализации проекта было проведено несколько семинаров и исследований, а именно:

1. Обобщены результаты изучения работы попечительских советов в Псковской области

2. Изучен опыт работы и история создания попечительских советов России в Псковской губернии

3. Изучен опыт работы действующих попечительских советов, описаны истории успеха работы этих советов (Псков, Великие Луки, Печоры)

4. Даны рекомендации по оценке деятельности попечительских советов

5. Описаны правовые основы деятельности попечительских советов с юридической и с практической точек зрения, в том числе алгоритм действий по созданию попечительского совета школы.

6. Прошли семинары по созданию, работе и оценке работы попечительских советов и социальным услугам.

Данные материалы опубликованы в сборнике, который будет презентован на итоговой конференции, которая пройдет 28 марта 2018 года по адресу: г. Псков, пл. Ленина д. 2. Псковский Государственный Университет (Центр студенческих инициатив).

Экспертами конференции выступят представители из Пскова, Архангельск и Москвы. У участников конференции будет уникальная возможность поучаствовать в мероприятии по сбору частных пожертвований на социальные проекты («Круг благотворителей»).

Приглашаем заинтересованные организации принять участие в работе конференции.

Для участия в конференции представителей из г. Великие Луки будет организован трансфер на автобусе за счет организаторов.

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

Проект программы можно посмотреть здесь.

Справки по тел. 8 (911) 351 33 98, csdpr@csdpr.ru. Руководитель проекта Никонов Семен Юрьевич