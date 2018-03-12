Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок

22:29, 12 марта 2018, ПАИ

Президент РФ внес в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовное наказание за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, передает «Росбалт».

В сложившейся судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при выполнении госзаказов, квалифицируются как мошенничество, злоупотребления полномочиями, в том числе должностными, а также коммерческий подкуп, дача и получение взятки.

Однако не все деяния, совершаемые в этой сфере, подпадают под нормы уголовного закона, отмечается в пояснительной записке к проекту. Так, ряд нарушений, связанных с целями осуществления закупок, определением цены государственного или муниципального контракта, его заключением или исполнением, не может рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением. Это происходит потому, что такие нарушения совершаются представителями заказчика, которые не являются должностными лицами. Однако такие деяния могут причинять существенный ущерб бюджетной системе, а также самим бюджетным учреждениям.

В настоящее время также предусмотрена ответственность за подкуп работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок и других лиц, принимающих непосредственное участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Законопроектом предлагается ввести в УК РФ нормы о наказании за нарушения в сфере госзакупок, совершаемых из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если такое деяние причинило крупный ущерб.

В качестве квалифицирующих признаков этого преступления предлагается установить совершение его группой лиц по предварительному сговору, а также причинение крупного и особо крупного ущерба.

Также предлагается ввести ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав.

Если закон примут, максимальный штраф за подобные преступления составит 5 млн рублей, а срок лишения свободы — 12 лет.

Законопроектом также предлагается изменить редакцию статьи УК, предусматривающей наказани за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере госзакупок. Под провокацией понимается попытка передачи без согласия должностного лица денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа. За это деяние предлагается наказывать штрафом до 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.