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Страна и мир

«Бухгалтер Освенцима» умер в Германии

В Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, Гренинг скончался в больнице в пятницу, 9 марта. Причина смерти не уточняется.

В 2015 году Гренинга признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорили к четырем годам заключения.

Прозвище «бухгалтер Освенцима» он получил из-за того, что занимался сбором денег и драгоценностей с жертв концлагеря.

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