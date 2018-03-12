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Страна и мир

Украина захотела получить от России 209 миллионов долларов за полёты в Крыму

Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям штрафы на сумму 209 миллионов долларов за полеты в Крым. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Госавиаслужбу.

Для взыскания штрафов ведомство обращается в украинские суды, после чего планирует направить иски в международные. В числе компаний, которые украинская сторона считает нарушителями, — «Аэрофолот», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «ЮТэйр», «Россия», «Нордавиа», «Глобус», «Ред вингс»,«Вим Авиа», «Ямал» и другие.

В 2016 году Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании на сумму около 27 миллионов долларов. За каждое нарушение применялись санкции на 5,2 тысячи долларов, пишет Лента.ру.

В сентябре 2017 года Украина заявила, что российским авиакомпаниям выписаны 20 тысяч штрафов на сумму около 103 миллионов долларов. В Минтрансе России сообщили, что информация о штрафах от украинской стороны не поступала.

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.

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