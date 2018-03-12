Медведев утвердил план развития механизмов «инфраструктурной ипотеки»

22:51, 12 марта 2018, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту, определяющую способы использования механизмов государственно-частного партнерства. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«Я утвердил дорожную карту по развитию инструментария государственно-частного партнерства. Понятно, что инфраструктура у нас, к сожалению, существенно недофинансирована, поэтому задача развития инфраструктуры звучит постоянно, в том числе она звучала и в послании президента 1 марта текущего года», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что кроме государственных вложений для развития инфраструктуры нужно привлекать и частные инвестиции.

«Мы у себя создали механизмы государственно-частного партнерства, включая концессию. За последнее время в эту сферу привлечено довольно много частных инвестиций. Но все равно общий объем частных инвестиций в объеме средств, которые направляются на развитие инфраструктуры, крайне невелик — порядка 1%. Во многих странах вклад частных инвесторов в финансирование инфраструктуры достигает 20%. Притом, что далеко не все инфраструктурные проекты легко отбиваются, что называется, легко становятся возвратными и приносят прибыль инвестору», — отметил премьер.

По его словам, один из вариантов решения этой проблемы — инфраструктурная ипотека. «Рассчитываем, что за счет этого инструмента будет профинансировано большее количество проектов в области портового хозяйства, дорог, мостов, энергосетей, линий связи. Надо только будет окончательно определиться с источниками», — добавил он.