Более 90% респондентов ВЦИОМа знают дату президентских выборов

23:00, 12 марта 2018, ПАИ

Последний предвыборный опрос ВЦИОМа показал, что около половины россиян доверяют информации в СМИ о выборах президента, которые пройдут 18 марта, и считают, что журналисты предоставляют объективную информацию обо всех кандидатах. 38% респондентов регулярно видят информацию о выборах в соцсетях, однако большинство (89%) предпочитают не комментировать публикации на тему выборов. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что 93% респондентов знают дату президентских выборов и 74% собираются принять участие в голосовании. Согласно экспертному прогнозу ВЦИОМа, явка составит 63–67%. пишет, Коммерсант.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5-7 и 9 марта 2018 года среди 4 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

«Нет никакой политической апатии у людей. В 2012 году явка составляла 65%, и сейчас примерно столько же»,— сказал Федоров. В честности предстоящих выборов уверены 36% респондентов, 42% считают, что «незначительные нарушения не окажут влияния на общий исход выборов». 15% опрошенных заявили, что результат выборов будет искажен. «Эти 15% людей в принципе ничему не верят и никогда не поверят, хоть видеокамеры ставь, хоть что»,— заявил глава ВЦИОМа. В день выборов 18 марта ВЦИОМ планирует опубликовать результаты exit poll с 1200 участков.