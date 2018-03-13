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Общество

В марте заместитель прокурора области приедет в Великие Луки

В марте заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуре Псковской области.

Для встречи с Виктором Борисенко в срок до 16 марта необходимо обратиться к прокурору города Великие Луки Александру Ёлгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре города Великие Луки, расположенной по адресу: город Великие Луки, улица Пушкина, дом 10.

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