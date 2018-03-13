Смертность от рака в России снизилась впервые за три года

10:20, 13 марта 2018, ПАИ

Впервые за три года в России зафиксировали снижение смертности от онкологических заболеваний. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В 2017 году рак унес жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем в 2016. По словам специалистов Минздрава, это произошло, в том числе, благодаря широкому внедрению индивидуальной профилактики.

«Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%», — заявили в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что объем высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за пять лет увеличился в 2,5 раза.