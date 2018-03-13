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Виктор Остренко: Выборы для меня — возможность быть ответственным гражданином своей страны

«Выборы для меня — возможность быть ответственным гражданином своей страны», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко в комментарии Псковскому агентству информации.

Виктор Остренко подчеркнул, что каждый из нас ежедневно в быту делает выбор, иногда даже этого не замечая. «Выбор бывает простым и не носящим никаких серьезных последствий, не требующий ответственности. Возникают ситуации, когда выбор является судьбоносным, требует очень внимательного, вдумчивого и ответственного подхода. А если этот выбор касается всей страны и будущего наших детей, то эта ответственность возрастает в сотни раз. Для меня выборы президента России являются именно такой ситуацией, поэтому 18 марта я иду на выборы! И каждого, кто хочет вписать свое имя в историю своей страны, приглашаю сделать свой выбор!» - сказал Виктор Остренко.

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  • Выборы президента - 2018
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