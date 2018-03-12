Курящий мужчина сгорел в пустошкинской деревне Вербилово

09:18, 13 марта 2018, ПАИ

12 марта в 7:00 в Пустошкинском районе в деревне Вербилово в трехэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на кухне сгорели матрас и постельные принадлежности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 57-летний хозяин квартиры обнаружен погибшим. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего при курении. Из дома были эвакуированы 6 человек.

В 22:20 в Стругокрасненском районе в деревне Лудони в металлическом помещении склада огонь повредил 10 кубометров щепы. Причина возгорания - короткое замыкание внутри складского помещения.